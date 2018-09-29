Создатель CNN признался, что борется с деменцией

Основатель телеканала CNN Тед Тёрнер в эфире утреннего шоу телеканала CBS сообщил, что страдает деменцией с тельцами Леви — прогрессирующим расстройством мозга, которое влияет на память и другие когнитивные функции.

«Это умеренная форма того, что бывает у страдающих болезнью Альцгеймера людей. Это похоже, но не настолько плохо», — сообщил Тёрнер.

Затем Тёрнер отметил, что, к счастью, он не болен альцгеймером, ведь от него умирают, однако после не смог вспомнить название собственной болезни.

На вопрос об основных симптомах, Тёрнер ответил: «Усталость, истощение — это основные симптомы, и ещё забывчивость».

Ранее стало известно, что у бывшего главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорского «Металлурга» Майка Кинэна обнаружен рак предстательной железы.