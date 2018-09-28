В Москве прошёл благотворительный концерт в помощь больным онкологией
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«Цель мероприятий — сбор средств на развитие Национального регистра доноров костного мозга, для спасения детей и взрослых с онкологическими заболеваниями», — пояснили в «Русфонде».
На сцене выступили Алсу, Наталья Подольская, Митя Фомин, Настя Задорожная, Юлия Самойлова и другие артисты.
Ожидается, что 5 октября пройдёт вторая часть благотворительного мероприятия — ужин и аукцион, в котором примут участие около 200 человек.
Ранее progorod43.ru передавал, что в Кирове прошёл благотворительный марафон «Вятские холмы».