В Москве прошёл благотворительный концерт в помощь больным онкологией

В московском концертном зале Crocus City Hall состоялся благотворительный гала-вечер «Русфонда», организованный для сбора денег в помощь больным онкологией.

«Цель мероприятий — сбор средств на развитие Национального регистра доноров костного мозга, для спасения детей и взрослых с онкологическими заболеваниями», — пояснили в «Русфонде».

На сцене выступили Алсу, Наталья Подольская, Митя Фомин, Настя Задорожная, Юлия Самойлова и другие артисты.

Ожидается, что 5 октября пройдёт вторая часть благотворительного мероприятия — ужин и аукцион, в котором примут участие около 200 человек.

Ранее progorod43.ru передавал, что в Кирове прошёл благотворительный марафон «Вятские холмы».