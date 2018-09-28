В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре 28 сентября

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В ГУ МЧС России по городу Москве предупредили жителей столицы о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 28 сентября. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре 28 сентября
  • РИА Новости

«По информации синоптиков Росгидромета, с 14:00 до 23:00 28 сентября в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 15—20 м/с», — говорится в тексте.

При этом в ведомстве напомнили жителям Москвы о необходимости соблюдать правила безопасности при усилении ветра, в частности не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о похолодании в столице.

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