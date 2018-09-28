В МЧС предупредили жителей Москвы о сильном ветре 28 сентября
- РИА Новости
«По информации синоптиков Росгидромета, с 14:00 до 23:00 28 сентября в Москве ожидается усиление западного ветра с порывами 15—20 м/с», — говорится в тексте.
При этом в ведомстве напомнили жителям Москвы о необходимости соблюдать правила безопасности при усилении ветра, в частности не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о похолодании в столице.