Народный артист СССР Василий Лановой посетил Ханты-Мансийск, сообщает kp.ru со ссылкой на департамент культуры ХМАО-Югры.

В частности, для него провели экскурсию по экспозиции «Связь времён» в Музее природы и человека.

Артист поблагодарил за тёплый приём и оставил памятную запись в книге почётных гостей.

Кроме того, в ходе визита Лановой представил концертную программу в рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!». Основой программы стал моноспектакль о Великой Отечественной войне.

Ранее «Реальное время» сообщало, что актриса Чулпан Хаматова приехала в Татарстан для съёмок в сериале по роману «Зулейха открывает глаза».