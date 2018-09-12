Чулпан Хаматова приехала в Татарстан для съёмок в сериале «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова приехала в Татарстан для съёмок в сериале по роману «Зулейха открывает глаза», сообщает «Реальное время».

Эту информацию подтвердил исполнительный продюсер кинокомпании «Русское» Илья Папернов.

В Лаишево также прибыла автор книги Гузель Яхина.

«В республике Татарстан мы будем примерно до 28 октября, в процессе задействованы разные объекты, в том числе в Казани, съёмки будут то там, то здесь, после этого снова вернёмся в Пермь», — уточнил Папернов.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал о проведении акции «Ночь кино» в Кемеровской области.