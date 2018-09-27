Синоптики рассказали, когда в Московский регион придут первые заморозки

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о понижении температуры на выходных в Москве и области.

«Погода у нас установилась осенняя. Начиная с 24 сентября среднесуточная температура держится в пределах нормы и на градус ниже нормы. Днём в пятницу облачно с дождём, ветер юго-западный, западный с порывами до 20 м/с. Температура ночью +5…+7 °C, днём +12…+14 °C. Далее последует небольшое выхолаживание температуры из-за прояснения. В ночь на субботу +3…+5 °C, местами по области заморозки до –3 °C, но Москвы это не коснётся», — отметил синоптик.

По его словам, до середины следующей недели ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 0…+5 °C, днём +11…+16 °C.

«Особого затока холода нет. Циклон смещается над Белым морем на север Урала, на смену ему придёт очередной циклон. Температура в Москве всегда на 2 °C выше за счёт городского тепла, поэтому похолодание компенсируется», — сказал специалист.

Ранее синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на пятницу, 28 сентября, в связи с ожидающимся сильным ветром.