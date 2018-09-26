Галина Польских отреагировала на сообщения о своей срочной госпитализации

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Актриса Галина Польских отреагировала на сообщения о своей срочной госпитализации.
Галина Польских отреагировала на сообщения о своей срочной госпитализации
  • РИА Новости

В беседе с Пятым каналом артистка заявила, что у неё плотный график выступлений и съёмок, в перерывах между которыми она проходит плановую проверку.

«Дважды в год, весной и осенью, я прохожу плановую проверку, поддерживаю себя: сердце проверяют, капельницы ставлю. Я человек всё же уже не молодой, перемена времён года, климата влияют. Но у меня ничего не болит, слава богу», — отметила она.

Польских добавила, что действительно находится в больнице, но на здоровье не жалуется.

В августе актриса в беседе с телеканалом «360» также комментировала сообщения о своей госпитализации.

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