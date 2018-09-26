На фестивале «Круг света» в Москве установили два рекорда Гиннесса
- @lightfest.ru
Об этом заявила представитель книги Шейда Субаси-Гемчи.
На церемонии закрытия она рассказала, что зафиксированы самая большая лазерная видеопроекция на воде и самое большое количество огненных горелок, работавших одновременно.
Фестиваль завершился 25 сентября пиротехническим шоу в честь Года Японии в России.
Ранее «Круг света» попадал в Книгу рекордов Гиннесса уже трижды.
Также m24 сообщало об ограничении движения в Москве из-за мероприятий фестиваля.