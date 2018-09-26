На фестивале «Круг света» в Москве установили два рекорда Гиннесса

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На фестивале «Круг света» в Москве было установлено два рекорда Гиннесса, сообщают «Аргументы неделi».
На фестивале «Круг света» в Москве установили два рекорда Гиннесса
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Об этом заявила представитель книги Шейда Субаси-Гемчи.

На церемонии закрытия она рассказала, что зафиксированы самая большая лазерная видеопроекция на воде и самое большое количество огненных горелок, работавших одновременно.

Фестиваль завершился 25 сентября пиротехническим шоу в честь Года Японии в России.

Ранее «Круг света» попадал в Книгу рекордов Гиннесса уже трижды.

Также m24 сообщало об ограничении движения в Москве из-за мероприятий фестиваля.

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