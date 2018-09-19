На фестивале «Круг света» в Москве могут установить два рекорда Гиннесса
- @lightfest.ru
«В этом году мы хотим номинироваться на два рекорда Гиннесса: самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые будут работать одновременно», — заявила президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева.
Фестиваль попадал в Книгу рекордов Гиннесса уже трижды.
Ранее m24 сообщало, что движение в Москве частично перекроют из-за фестиваля «Круг света».