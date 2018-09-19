На фестивале «Круг света» в Москве могут установить два рекорда Гиннесса

На фестивале «Круг света» могут установить два рекорда Гиннесса, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на организаторов.

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«В этом году мы хотим номинироваться на два рекорда Гиннесса: самая большая лазерная видеопроекция на гладь фонтана и самое большое количество огненных горелок, которые будут работать одновременно», — заявила президент коммуникационной группы LBL Татьяна Лифантьева. Фестиваль попадал в Книгу рекордов Гиннесса уже трижды. Ранее m24 сообщало, что движение в Москве частично перекроют из-за фестиваля «Круг света».