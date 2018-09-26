Основатели Instagram подтвердили уход из компании

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Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер подтвердили информацию о том, что покидают компанию.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице информационного центра социальной сети.

«Я и Майк благодарны за последние восемь лет работы в Instagram и шесть лет сотрудничества с командой Facebook... Теперь мы готовы к следующей главе. Мы планируем покинуть Instagram, чтобы вновь изучить наше любопытство и творчество», — указывается в сообщении.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писало, что Систром и Кригер приняли решение покинуть компанию.

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