Основатели Instagram подтвердили уход из компании

Создатели социальной сети Instagram Кевин Систром и Майк Кригер подтвердили информацию о том, что покидают компанию.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице информационного центра социальной сети.

«Я и Майк благодарны за последние восемь лет работы в Instagram и шесть лет сотрудничества с командой Facebook... Теперь мы готовы к следующей главе. Мы планируем покинуть Instagram, чтобы вновь изучить наше любопытство и творчество», — указывается в сообщении.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники писало, что Систром и Кригер приняли решение покинуть компанию.