В Москве зафиксировано рекордно низкое давление

Атмосферное давление в Москве обновило рекорд по суточному минимуму, сообщается на сайте «Метеоновости».

Как отмечается, утром 25 сентября очень глубокий циклон оказался в непосредственной близости от столицы.

«В 06:00 атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 731,1 мм ртутного столба, и был перекрыт прежний суточный минимум давления», — говорится в сообщении.

Синоптики напомнили, что предыдущий рекорд был установлен в 1957 году и составил 731,3 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки.