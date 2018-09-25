В Москве зафиксировано рекордно низкое давление

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Атмосферное давление в Москве обновило рекорд по суточному минимуму, сообщается на сайте «Метеоновости».
В Москве зафиксировано рекордно низкое давление
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как отмечается, утром 25 сентября очень глубокий циклон оказался в непосредственной близости от столицы.

«В 06:00 атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 731,1 мм ртутного столба, и был перекрыт прежний суточный минимум давления», — говорится в сообщении.

Синоптики напомнили, что предыдущий рекорд был установлен в 1957 году и составил 731,3 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за прошедшие сутки.

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