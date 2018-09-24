Столичные власти согласовали проект строительства нового входа в Московский зоопарк

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Столичные власти согласовали проект строительства входа в Московский зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная», сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.
Столичные власти согласовали проект строительства нового входа в Московский зоопарк
  • © Агенство городских новостей "Москва"

В настоящее время главный вход на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская не справляется с потоком посетителей.

«Перед входом в здание со стороны города предусмотрена открытая площадка с входными воротами», — отмечается в сообщении.

На прилегающей территории должны быть обустроены тротуары, ограждение и наружное освещение. Также запланирована установка малых архитектурных форм и разбивка газонов.

Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Новосибирский зоопарк запустил ежегодную акцию «Добрый урожай».

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