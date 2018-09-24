Столичные власти согласовали проект строительства нового входа в Московский зоопарк
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В настоящее время главный вход на пересечении улиц Красная Пресня и Большая Грузинская не справляется с потоком посетителей.
«Перед входом в здание со стороны города предусмотрена открытая площадка с входными воротами», — отмечается в сообщении.
На прилегающей территории должны быть обустроены тротуары, ограждение и наружное освещение. Также запланирована установка малых архитектурных форм и разбивка газонов.
Ранее портал ВашГород.ру сообщал, что Новосибирский зоопарк запустил ежегодную акцию «Добрый урожай».