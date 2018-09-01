Новосибирский зоопарк запустил ежегодную акцию «Добрый урожай»

Короткая ссылка
В Новосибирском зоопарке началась ежегодная акция «Добрый урожай», передаёт «ВашГород.ру» со ссылкой на страницу зоосада в сети «ВКонтакте».
Новосибирский зоопарк запустил ежегодную акцию «Добрый урожай»
  • РИА Новости

До конца сентября принимаются излишки урожая — фрукты и овощи. Они должны быть свежими.

«Участие в акции добровольное и безвозмездное. Принимается только урожай этого года», — уточнили в зоопарке.

В прошлом году в зоосад принесли более 25 тонн овощей и фруктов, напоминает kp.ru.

Как отметили в учреждении, для них такая поддержка бесценна.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились аудиогиды с информацией о 80 животных, птицах и рептилиях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить