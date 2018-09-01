Новосибирский зоопарк запустил ежегодную акцию «Добрый урожай»
- РИА Новости
До конца сентября принимаются излишки урожая — фрукты и овощи. Они должны быть свежими.
«Участие в акции добровольное и безвозмездное. Принимается только урожай этого года», — уточнили в зоопарке.
В прошлом году в зоосад принесли более 25 тонн овощей и фруктов, напоминает kp.ru.
Как отметили в учреждении, для них такая поддержка бесценна.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появились аудиогиды с информацией о 80 животных, птицах и рептилиях.