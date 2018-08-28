Московский зоопарк предложил посетителям аудиогиды

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В Московском зоопарке появились аудиогиды с информацией о 80 животных, птицах и рептилиях, сообщает портал мэра и правительства.
Московский зоопарк предложил посетителям аудиогиды
  • ©Агенство городских новостей "Москва"

Арендовать плеер с наушниками можно в сувенирном киоске у главного входа.

Как заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова, посетители смогут узнать, почему у грифа на голове нет перьев, что делают бобры в своей хатке, как спят жирафы, а также другие интересные факты.

«Пока аудиогиды доступны только на русском языке, однако в скором времени в них появится информация на английском, немецком и китайском языках», — отметила Акулова.

Чтобы прослушать описание, необходимо ввести на плеере число с таблички на вольере, передаёт m24.

Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», с помощью аудиогида можно построить собственный маршрут.

Ранее стало известно, что Московский зоопарк решил продлить сезон летних вечерних экскурсий.

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