Московский зоопарк предложил посетителям аудиогиды
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Арендовать плеер с наушниками можно в сувенирном киоске у главного входа.
Как заявила гендиректор зоосада Светлана Акулова, посетители смогут узнать, почему у грифа на голове нет перьев, что делают бобры в своей хатке, как спят жирафы, а также другие интересные факты.
«Пока аудиогиды доступны только на русском языке, однако в скором времени в них появится информация на английском, немецком и китайском языках», — отметила Акулова.
Чтобы прослушать описание, необходимо ввести на плеере число с таблички на вольере, передаёт m24.
Как сообщает ФБА «Экономика сегодня», с помощью аудиогида можно построить собственный маршрут.
Ранее стало известно, что Московский зоопарк решил продлить сезон летних вечерних экскурсий.