В Сочи дали имена котятам переднеазиатского леопарда
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По традиции, детёнышей назвали в честь рек, расположенных в пределах исторического ареала обитания их вида на юге России.
Котята получили имена Баксан (река в Кабардино-Балкарии), Лаба (в Краснодарском крае), Кодор (в Абхазии) и Агура (в Сочи), а также Аибга (горный хребет к востоку от Красной Поляны).
Глава центра Николай Воронин рассказал, что котята развиваются без отклонений, за три с половиной месяца они заметно подросли.
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