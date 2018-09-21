В Сочи дали имена котятам переднеазиатского леопарда

Трёхмесячным котятам переднеазиатского леопарда, родившимся в Центре восстановления леопарда на Кавказе при Сочинском национальном парке, дали имена. Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Минприроды.

По традиции, детёнышей назвали в честь рек, расположенных в пределах исторического ареала обитания их вида на юге России.

Котята получили имена Баксан (река в Кабардино-Балкарии), Лаба (в Краснодарском крае), Кодор (в Абхазии) и Агура (в Сочи), а также Аибга (горный хребет к востоку от Красной Поляны).

Глава центра Николай Воронин рассказал, что котята развиваются без отклонений, за три с половиной месяца они заметно подросли.

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