Кинофестиваль «Евразийский мост» пройдёт в Ялте 21—25 сентября

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Международный кинофестиваль «Евразийский мост» пройдёт в Ялте 21—25 сентября, сообщает «Крыминформ».
Кинофестиваль «Евразийский мост» пройдёт в Ялте 21—25 сентября
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Как заявила директор «Крымского медиацентра» Светлана Косарич, ожидается около 80 участников из 12 стран.

«В том числе Алёна Бабенко, Алексей Гуськов, Андрей Соколов, Елена Захарова, Мария Кожевникова, Дмитрий Харатьян, Владимир Стеклов, Александр Стриженов, Кирилл Зайцев, Михаил Мамаев и другие», — сказала она.

Запланированы кинопоказы и творческие встречи, в том числе с режиссёром Виктором Мережко.

Ранее Newinform сообщал о фестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.

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