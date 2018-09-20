Сарик Андреасян рассказал о своём будущем фильме на библейскую тематику
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«Это будет первая экранизация Библии в России — история Самсона и Далилы, большой исторический эпос. В более драматичном ключе, то есть мы будем более драматичными, чем развлекательными», — заявил Андреасян.
Он также выразил надежду, что у него и его команды получится приблизиться к таким лентам, как «Храброе сердце» и «Гладиатор».
Съёмки картины должны начаться через год.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев признан лучшим актёром жюри Гран-при фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникъ» за роль Виталия Калоева в фильме Сарика Андреасяна «Непрощённый».