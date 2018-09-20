Сарик Андреасян рассказал о своём будущем фильме на библейскую тематику

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Российско-армянский кинорежиссёр Сарик Андреасян во время разговора с RT рассказал о своём новом проекте. По словам режиссёра, его следующим фильмом станет библейский «Самсон».
Сарик Андреасян рассказал о своём будущем фильме на библейскую тематику
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«Это будет первая экранизация Библии в России — история Самсона и Далилы, большой исторический эпос. В более драматичном ключе, то есть мы будем более драматичными, чем развлекательными», — заявил Андреасян.

Он также выразил надежду, что у него и его команды получится приблизиться к таким лентам, как «Храброе сердце» и «Гладиатор».

Съёмки картины должны начаться через год.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев признан лучшим актёром жюри Гран-при фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источникъ» за роль Виталия Калоева в фильме Сарика Андреасяна «Непрощённый».

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