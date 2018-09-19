В Москве открылся фестиваль современной фотографии

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В Центральном доме художника в Москве начал работу фестиваль современной фотографии «Фиксаж», сообщает Nation News.
В Москве открылся фестиваль современной фотографии
  • © pixabay.com

Его основная идея, по словам организаторов, звучит как «оставим классику на потом, а сейчас — жизнь».

Программа включает персональные выставки известных мастеров. Также представлены работы победителей фотоконкурсов.

Жанры и стили разные — от макросъёмки и фотопейзажа до городской фотографии и психологического портрета.

Фестиваль продлится до 23 сентября.

Ранее телеканал «360» сообщал о выставке картин из Третьяковской галереи, Русского музея и Переславль-Залесского музея-заповедника в Московской области.

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