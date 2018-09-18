Организатор отменённого концерта Монеточки прокомментировал ситуацию

Организатор отменённого концерта певицы Елизаветы Гырдымовой, известной под псевдонимом Монеточка, прокомментировал ситуацию в беседе с телеканалом «360».

«Она полностью всё не так сказала. Она получила первую часть гонорара наличными, вторую — по безналу. Потом её директор Евгений Крамер спрашивал у меня по смс, когда будет третья часть денег», — заявил организатор.

По его словам, артисту всегда дают предоплату, поскольку только после этого можно приступать к рекламе выступления.

Как утверждает организатор, в день концерта с ним связался тур-менеджер и передал позицию директора, что если не будет оставшейся части гонорара, то мероприятие отменяется.

Что касается райдера, то организатор заявил, что ему изначально предоставили неправильные требования.

Ранее певица сказала, что срыв мероприятия состоялся не по её вине.