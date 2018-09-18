Сериал «Игра престолов» стал лауреатом премии «Эмми»
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Об этом сообщает AFP.
Американский актёр Питер Динклейдж, сыгравший в картине Тириона Ланнистера, удостоен премии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале».
Также отмечается, что лента «Удивительная миссис Мейзел» удостоена премии в категории «Лучший комедийный сериал».
«Лучшим мини-сериалом» стало «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений», «Лучшим телефильмом» — «USS Каллистер», «Выдающимся документальным фильмом» — «Дзен-дневники Гарри Шендлинга».
Ранее сообщалось, что японский писатель Харуки Мураками отказался от номинации на альтернативную Нобелевскую премию по литературе.