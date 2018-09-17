«Кросс нации» в Оренбурге посетили более 10 тысяч человек

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Массовый старт во Всероссийский день бега в Оренбурге посетили более 10 тыс. человек, сообщает RIA56.
«Кросс нации» в Оренбурге посетили более 10 тысяч человек
  • ©pixabay.com

«На «Кроссе нации» бежит весь город — и это показатель активности населения и стремления к здоровому образу жизни», — заявил глава комитета по физкультуре и спорту администрации Оренбурга Ранит Юсупбаев.

Победители и призёры получили кубки, медали, дипломы, памятные подарки.

В аналогичных стартах в Удмуртии приняли участие 8 тыс. человек.

Главный забег был перенесён из Ижевска в усадьбу Тол Бабая в селе Шаркан, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Всероссийский день бега проходил 15 сентября в 74 субъектах России.

Ранее сообщалось о фестивале бега в Новосибирске.

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