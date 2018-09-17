СМИ сообщили подробности о состоянии актёра из «Убойной силы» Леонова-Гладышева

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Появились подробности о состоянии актёра Евгения Леонова-Гладышева, снимавшегося в сериале «Убойная сила», сообщает kp.ru.
СМИ сообщили подробности о состоянии актёра из «Убойной силы» Леонова-Гладышева
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По словам его гражданской жены, артист давно пришёл в себя и его перевели из реанимации в общее отделение.

«Впереди долгий период восстановления, реабилитации. Но всё идёт хорошо», — добавила она.

О госпитализации Леонова-Гладышева стало известно в августе.

«На улице ему неожиданно стало плохо, он упал и ударился головой височной частью», — заявил актёр Сергей Кошонин.

Ранее актриса Раиса Рязанова, известная по фильму «Москва слезам не верит», прокомментировала в беседе с ФАН сообщения о своей госпитализации.

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