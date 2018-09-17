Фильм «Хищник» стал лидером российского проката по итогам прошедших выходных

Четвёртый фильм культовой франшизы «Хищник» режиссёра Шейна Блейка стал лидером российского проката по итогам прошедшего уикенда, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал kinobusiness.com.

© 20th Century Fox Film Corporation (2018)

Отмечается, что картина собрала 304,8 млн рублей. Вторым стал боевик «Великий уравнитель — 2» с 44,3 млн. Тройку лидеров замыкает российская комедия «Счастья! Здоровья!» с 41,7 млн рублей. Подробнее о киноновинках сентября — в материале RT.