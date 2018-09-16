В музее-усадьбе Чайковского в Удмуртии представили новые экспозиции

В музее-усадьбе Чайковского в Воткинске представили новые экспозиции, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры Удмуртии.

Ремонтные работы в хозяйственных строениях продолжались с 21 мая по 20 июля 2018 года. Во второй половине августа при содействии сотрудников Уральского регионального института музейных проектов из Екатеринбурга начался монтаж новых сезонных экспозиций.

Их основой стала этнографическая коллекция. Её сбор начался около 30 лет назад и не прекращается и в настоящее время.

Обновлённые строения продолжают основную экспозицию. Ранее посетители могли ознакомиться с дворянским бытом и культурой, с домашним укладом горнозаводских рабочих XIX века. Теперь для осмотра готова хозяйственная часть жизни усадьбы.

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