В Тульской области прошла историческая реконструкция Куликовской битвы

Короткая ссылка
В Тульской области состоялась историческая реконструкция Куликовской битвы, посвящённая 638-й годовщине сражения, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
В Тульской области прошла историческая реконструкция Куликовской битвы
  • РИА Новости

«Великий подвиг русского воинства на Куликовом поле и сегодня остаётся символом единства, самоотверженности и силы духа нашего народа», — заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Для посетителей также работали ярмарка, выставки, торговые ряды. Кроме того, можно было посетить средневековое торжище, исторические площадки, передаёт kp.ru.

Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 года, когда войска Дмитрия Донского победили армию Мамая.

Ранее сообщалось о фестивале исторической реконструкции «Русская земля» в Тверской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить