В Тульской области прошла историческая реконструкция Куликовской битвы
- РИА Новости
«Великий подвиг русского воинства на Куликовом поле и сегодня остаётся символом единства, самоотверженности и силы духа нашего народа», — заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Для посетителей также работали ярмарка, выставки, торговые ряды. Кроме того, можно было посетить средневековое торжище, исторические площадки, передаёт kp.ru.
Куликовская битва состоялась 8 сентября 1380 года, когда войска Дмитрия Донского победили армию Мамая.
Ранее сообщалось о фестивале исторической реконструкции «Русская земля» в Тверской области.