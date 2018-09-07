Фестиваль исторической реконструкции «Русская земля» пройдёт 8 сентября в Тверской области

Короткая ссылка
Фестиваль исторической реконструкции «Русская земля» пройдёт 8 сентября в селе Городня Тверской области, сообщает kp.ru.
Фестиваль исторической реконструкции «Русская земля» пройдёт 8 сентября в Тверской области
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Его участниками станут около 12 клубов из Твери, Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа и Дубны.

Программа включает турниры, концерт, парад участников, а также показы массовых сражений.

Ранее URA.RU сообщало о международном Дягилевском фестивале в Перми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить