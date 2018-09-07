Фестиваль исторической реконструкции «Русская земля» пройдёт 8 сентября в Тверской области
Фестиваль исторической реконструкции «Русская земля» пройдёт 8 сентября в селе Городня Тверской области, сообщает kp.ru.
- © Сергей Мамонтов
- РИА Новости
Его участниками станут около 12 клубов из Твери, Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа и Дубны.
Программа включает турниры, концерт, парад участников, а также показы массовых сражений.
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