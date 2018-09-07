Фестиваль исторической реконструкции «Русская земля» пройдёт 8 сентября в Тверской области

Фестиваль исторической реконструкции «Русская земля» пройдёт 8 сентября в селе Городня Тверской области, сообщает kp.ru.

Его участниками станут около 12 клубов из Твери, Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа и Дубны.

Программа включает турниры, концерт, парад участников, а также показы массовых сражений.

Ранее URA.RU сообщало о международном Дягилевском фестивале в Перми.