Умер актёр Дадли Саттон

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Британский актёр Дадли Саттон скончался в возрасте 85 лет, сообщает Daily Mirror.
Умер актёр Дадли Саттон
  • ©Alan Roxborough/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как пишет издание, причиной его смерти стал рак.

Наибольшую известность Саттон получил после роли в фильме «Чисто английское убийство».

Ранее сообщалось, что в США в своём доме в Калифорнии скончался актёр сериала «Секретные материалы» Питер Донат.

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