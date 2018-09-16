Умер актёр Дадли Саттон

Британский актёр Дадли Саттон скончался в возрасте 85 лет, сообщает Daily Mirror.

Как пишет издание, причиной его смерти стал рак.

Наибольшую известность Саттон получил после роли в фильме «Чисто английское убийство».

Ранее сообщалось, что в США в своём доме в Калифорнии скончался актёр сериала «Секретные материалы» Питер Донат.