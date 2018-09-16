В США скончался актёр сериала «Секретные материалы» Питер Донат

В США в своём доме в Калифорнии скончался актёр сериала «Секретные материалы» Питер Донат от диабета в возрасте 90 лет, сообщает Dailymail.

Отмечается, что в сериале он появлялся в шести эпизодах в роли Уильяма Малдера отца главного героя.

За свою карьеру он играл и в других известных сериалах и фильмах, а также выступал на Бродвее.

Ранее сообщалось о смерти актёра Кристофера Лоуфорда.