В США скончался актёр сериала «Секретные материалы» Питер Донат

Короткая ссылка
В США в своём доме в Калифорнии скончался актёр сериала «Секретные материалы» Питер Донат от диабета в возрасте 90 лет, сообщает Dailymail.

Отмечается, что в сериале он появлялся в шести эпизодах в роли Уильяма Малдера отца главного героя.

За свою карьеру он играл и в других известных сериалах и фильмах, а также выступал на Бродвее.

Ранее сообщалось о смерти актёра Кристофера Лоуфорда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить