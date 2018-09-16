Синоптики пообещали «вторую серию бабьего лета» в Центральной России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Центральной России на ближайшую рабочую неделю.

Синоптик отметил, что в воскресенье, 16 сентября, погода резко испортилась в связи с прохождением холодного атмосферного фронта. По его словам, «наиболее экстремальные» ливни ожидаются в Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Тверской, Смоленской и Московской областях. Прогнозируется, что местами может выпасть до 42% месячной нормы осадков. Однако в ночь на понедельник «эпицентр ненастья» сместится в Черноземье, добавил Тишковец.

«В Центральной России в понедельник инициатива перейдёт уже к антициклону, поэтому погода наладится. Воздух вновь начнёт прогреваться до комфортных показателей, соответствующих средним многолетним наблюдениям. Под утро посвежеет до +5...+10 °С. Днём воздух уже прогреется до +15...+20 °С. Во вторник ожидается кратковременное ухудшение погодных условий. Промчится очередной атмосферный фронт, от которого поступит порция более прохладного воздуха и отдельные массивы дождевых туч. Минимальная температура составит +8...+13 °С, а максимальная дневная +13...+18 °С», — сообщил специалист.

По словам Тишковца, по-настоящему комфортная погода установится с середины следующей недели.

«Начиная со среды и до выходных включительно нас ждёт вторая серия бабьего лета. На синоптическую сцену выйдет обширный антициклон скандинавского происхождения. Поэтому будет много солнца, никаких осадков, ветер поутихнет до штилевых значений. Ночью в среду +5...+10 °С, днём +15...+20 °С. Далее не прохладнее +8...+13 °С в предутренние часы, а днём можно рассчитывать на прогрев воздуха до +19...+24 °С комфортнейшего тепла», — заключил синоптик.

16 сентября в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.