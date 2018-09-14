Клип Егора Крида и Филиппа Киркорова «Цвет настроения чёрный» собрал более 2 млн просмотров

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Клип российских музыкальных исполнителей Егора Крида и Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения чёрный» за несколько часов собрал более 2 млн просмотров на YouTube.
Клип Егора Крида и Филиппа Киркорова «Цвет настроения чёрный» собрал более 2 млн просмотров
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

В ролике длительностью почти 8 минут показаны «предыстория» сотрудничества Киркорова с лейблом Black Star Inc., сам музыкальный номер и дубли со съёмок клипа.

Помимо Крида, Киркорова и массовки, на видео появляется основатель Black Star Inc. Тимур Юнусов (Тимати). Кроме того, в ролике несколько раз демонстрируется реклама различных товаров.

Ранее сообщалось, что российский телеведущий Дмитрий Киселёв прокомментировал клип исполнителей Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню Ibiza.

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