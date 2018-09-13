Киселёв прокомментировал клип Киркорова и Баскова на песню Ibiza

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Российский телеведущий Дмитрий Киселёв прокомментировал клип исполнителей Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню Ibiza.
Киселёв прокомментировал клип Киркорова и Баскова на песню Ibiza
  • © РИА Новости

Как отметил в своём материале на сайте РИА Новости журналист, данное произведение «не просто дурновкусие. Это отвратительная мерзость».

«Певцы причалили в грязной зоне интернета, и, судя по всему, барахтанье там обоим доставляет удовольствие», — указал Киселёв.

Отдельно телеведущий выделил сцену клипа, в которой Киркоров ударом ноги переворачивает кабинку биотуалета с находящимся внутри Басков.

Киселёв также добавил, что клип плох не только с точки зрения визуальной и сценарной составляющей, он ещё и выполнен «с демонстративным нарушением требований Роскомнадзора по лексике».

Ранее сообщалось, что клип Киркорова и Баскова Ibiza, опубликованный на видеохостинге YouTube, набрал 1 миллион просмотров за сутки.

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