Московский зоопарк объявил о переходе на зимний график с 16 сентября

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Московский зоопарк объявил об изменении графика работы с 16 сентября в связи с сокращением светового дня, сообщает портал мэра и правительства.
Московский зоопарк объявил о переходе на зимний график с 16 сентября
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Зоопарк будет открыт ежедневно с 9:00 до 19:00. Купить билеты в кассах и пройти на территорию можно с 9:00 до 18:00.

«Несмотря на то что до календарной зимы ещё далеко, мы уже постепенно готовим наших питомцев к наступающим холодам. Теплолюбивых обитателей начали переводить во внутренние помещения», — заявила гендиректор Светлана Акулова.

По её словам, в наружных вольерах остаются только те животные, которым не страшны холода, передаёт m24.

Ранее зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября.

В июле Nation News сообщал, что животных Калининградского зоопарка начали кормить «мороженым» из-за жары.

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