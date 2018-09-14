Московский зоопарк объявил о переходе на зимний график с 16 сентября
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Зоопарк будет открыт ежедневно с 9:00 до 19:00. Купить билеты в кассах и пройти на территорию можно с 9:00 до 18:00.
«Несмотря на то что до календарной зимы ещё далеко, мы уже постепенно готовим наших питомцев к наступающим холодам. Теплолюбивых обитателей начали переводить во внутренние помещения», — заявила гендиректор Светлана Акулова.
По её словам, в наружных вольерах остаются только те животные, которым не страшны холода, передаёт m24.
Ранее зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября.
В июле Nation News сообщал, что животных Калининградского зоопарка начали кормить «мороженым» из-за жары.