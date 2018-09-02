Московский зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября

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Московский зоопарк принял решение продлить летний режим работы до 15 сентября, сообщает kp.ru.
Московский зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября
  • РИА Новости

Вход по-прежнему открыт с 7:30 до 20:00 (кассы — до 19:00).

«Пока стоят жаркие и солнечные дни, теплолюбивые обитатели зоопарка, например фламинго, капибары, дикдики, тапир, карликовый бегемот и многие другие, продолжат большую часть времени проводить в наружных вольерах», — пояснили в зоосаде.

После 15 сентября попасть в зоопарк можно будет с 9:00 до 19:00.

В Москве и Московской области в первые дни осени тепло — температура воздуха составляет до +20...+25 °C, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее Московский зоопарк предложил посетителям аудиогиды.

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