Московский зоопарк продлил летний режим работы до 15 сентября
- РИА Новости
Вход по-прежнему открыт с 7:30 до 20:00 (кассы — до 19:00).
«Пока стоят жаркие и солнечные дни, теплолюбивые обитатели зоопарка, например фламинго, капибары, дикдики, тапир, карликовый бегемот и многие другие, продолжат большую часть времени проводить в наружных вольерах», — пояснили в зоосаде.
После 15 сентября попасть в зоопарк можно будет с 9:00 до 19:00.
В Москве и Московской области в первые дни осени тепло — температура воздуха составляет до +20...+25 °C, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее Московский зоопарк предложил посетителям аудиогиды.