На открытии «Послания к человеку» в Петербурге прозвучат песни группы «Кино» в симфоническом исполнении

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На открытии фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге в субботу, 15 сентября, прозвучат песни группы «Кино» в симфоническом исполнении. Об этом сообщают «Известия».
На открытии «Послания к человеку» в Петербурге прозвучат песни группы «Кино» в симфоническом исполнении
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Церемония состоится на Дворцовой площади. Выступит Большой симфонический оркестр при участии гитариста «Кино» Юрия Каспаряна. Видеоряд для концерта разработал сын музыканта Виктора Цоя — Александр.

«Фестиваль образовался из документальных программ Московского международного кинофестиваля, а потому сохраняет особую преемственность с документальным кино», — напомнил арт-директор фестиваля Андрей Плахов.

Победителей объявят 22 сентября.

Ранее Newinform сообщало, что запланированы конкурсные показы, спецпрограммы и спецпоказы, выставки, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы.

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