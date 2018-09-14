На открытии «Послания к человеку» в Петербурге прозвучат песни группы «Кино» в симфоническом исполнении
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Церемония состоится на Дворцовой площади. Выступит Большой симфонический оркестр при участии гитариста «Кино» Юрия Каспаряна. Видеоряд для концерта разработал сын музыканта Виктора Цоя — Александр.
«Фестиваль образовался из документальных программ Московского международного кинофестиваля, а потому сохраняет особую преемственность с документальным кино», — напомнил арт-директор фестиваля Андрей Плахов.
Победителей объявят 22 сентября.
Ранее Newinform сообщало, что запланированы конкурсные показы, спецпрограммы и спецпоказы, выставки, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы.