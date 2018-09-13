Представитель Запашного рассказала о его состоянии после ДТП

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Представитель дрессировщика Эдгарда Запашного в беседе с телеканалом «360» рассказала о его состоянии после дорожно-транспортного происшествия.
Представитель Запашного рассказала о его состоянии после ДТП
  • РИА Новости

По словам пресс-секретаря, инцидент произошёл, когда артист ехал домой.

«Авария была, он жив-здоров, не пострадал», — уточнила она.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае назвали причину ДТП с пешеходами.

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