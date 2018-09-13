Представитель Запашного рассказала о его состоянии после ДТП
Представитель дрессировщика Эдгарда Запашного в беседе с телеканалом «360» рассказала о его состоянии после дорожно-транспортного происшествия.
- РИА Новости
По словам пресс-секретаря, инцидент произошёл, когда артист ехал домой.
«Авария была, он жив-здоров, не пострадал», — уточнила она.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае назвали причину ДТП с пешеходами.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube