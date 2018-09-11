Дочь Никиты Михалкова рассказала о состоянии отца
Российская актриса Надежда Михалкова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о состоянии здоровья своего отца, режиссёра Никиты Михалкова.
- © Komsomolskaya Pravda
- globallookpress.com
«Он не болеет, всё в порядке. Волноваться не стоит», — заявила Михалкова.
Ранее режиссёр Александр Адабашьян рассказал телеканалу «360», что Никита Михалков находится в больнице после операции.
Как отмечалось, речь идёт о спортивной травме.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: