Дочь Никиты Михалкова рассказала о состоянии отца

Российская актриса Надежда Михалкова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о состоянии здоровья своего отца, режиссёра Никиты Михалкова.

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«Он не болеет, всё в порядке. Волноваться не стоит», — заявила Михалкова. Ранее режиссёр Александр Адабашьян рассказал телеканалу «360», что Никита Михалков находится в больнице после операции. Как отмечалось, речь идёт о спортивной травме.