Дочь Никиты Михалкова рассказала о состоянии отца

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Российская актриса Надежда Михалкова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала о состоянии здоровья своего отца, режиссёра Никиты Михалкова.
Дочь Никиты Михалкова рассказала о состоянии отца
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Он не болеет, всё в порядке. Волноваться не стоит», — заявила Михалкова.

Ранее режиссёр Александр Адабашьян рассказал телеканалу «360», что Никита Михалков находится в больнице после операции.

Как отмечалось, речь идёт о спортивной травме. 

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