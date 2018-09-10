Мосгорсуд принял три иска о блокировке пиратских сериалов в «Яндексе»
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- РИА Новости
По её словам, 17 сентября суд проведёт досудебную подготовку по искам «Парнас-Медиа» и «Телеканала ТВ3» к «Яндексу».
«19 сентября — по иску «ТРК 2x2», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.
Солопова напомнила, что это три разных дела, которые не объединены в одно производство.
Ранее в пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа» заявили, что надеются на мировое соглашение с «Яндексом» по иску о пиратском видеоконтенте.