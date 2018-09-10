Мосгорсуд принял три иска о блокировке пиратских сериалов в «Яндексе»

Короткая ссылка
Мосгорсуд принял к рассмотрению три иска телеканалов «Газпром-Медиа» о полной блокировке ряда пиратских сериалов в «Яндексе». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
Мосгорсуд принял три иска о блокировке пиратских сериалов в «Яндексе»
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

По её словам, 17 сентября суд проведёт досудебную подготовку по искам «Парнас-Медиа» и «Телеканала ТВ3» к «Яндексу».

«19 сентября — по иску «ТРК 2x2», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Солопова напомнила, что это три разных дела, которые не объединены в одно производство.

Ранее в пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа» заявили, что надеются на мировое соглашение с «Яндексом» по иску о пиратском видеоконтенте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить