Мосгорсуд принял три иска о блокировке пиратских сериалов в «Яндексе»

Мосгорсуд принял к рассмотрению три иска телеканалов «Газпром-Медиа» о полной блокировке ряда пиратских сериалов в «Яндексе». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

По её словам, 17 сентября суд проведёт досудебную подготовку по искам «Парнас-Медиа» и «Телеканала ТВ3» к «Яндексу».

«19 сентября — по иску «ТРК 2x2», — цитирует пресс-секретаря РИА Новости.

Солопова напомнила, что это три разных дела, которые не объединены в одно производство.

Ранее в пресс-службе холдинга «Газпром-Медиа» заявили, что надеются на мировое соглашение с «Яндексом» по иску о пиратском видеоконтенте.