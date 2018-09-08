В Балашихе намерены создать самый большой верёвочный парк Подмосковья

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В Балашихе намерены создать самый большой верёвочный парк в Московской области, сообщает телеканал «360».
В Балашихе намерены создать самый большой верёвочный парк Подмосковья
  • ©pixabay.com

«У нас большие планы по развитию центрального балашихинского парка «Пехорка». Занимаемся благоустройством прилегающих территорий и развитием активностей», — заявил глава города Сергей Юров.

По его словам, арендаторы заканчивают строительство верёвочного парка по согласованным с властями эскизам.

Запланировано три маршрута, в том числе два детских. Препятствий будет более 30.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Уфы потратят на благоустройство города почти 8 млрд рублей.

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