Почтовая служба США выпустила памятные марки с Джоном Ленноном

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Почтовая служба США выпустила серию марок с изображением британского музыканта и участника группы The Beatles Джона Леннона.

Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, на презентации серии в Центральном парке в Нью-Йорке присутствовали супргуа музыканта Йоко Оно, а также его сын Шон Леннон.

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. Марк Чепмен пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе с женой возвращался из студии звукозаписи.

Ранее сообщалось, что почта Великобритании выпустила серию марок к свадьбе принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл.

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