TMZ сообщил о смерти американского рэпера Мак Миллера
По данным портала, причиной смерти артиста могла стать передозировка наркотическими средствами.
#BREAKING: Rapper Mac Miller Has Died at 26. RIP. https://t.co/F4PKMqQ3rO— TMZ (@TMZ) 7 сентября 2018 г.
Отмечается, что тело Мак Миллера было обнаружено в его доме в долине Сан-Фернандо.
В июне стало известно, что рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, убили в Майами.
Позднее сообщалось, что Дедрику Уильямсу, Майклу Боутрайту, Трейвону Ньюсому и Роберту Аллену предъявлены обвинения в убийстве артиста.