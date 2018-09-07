TMZ сообщил о смерти американского рэпера Мак Миллера

Американский рэпер Малкольм Джеймс Маккормик, более известный под псевдонимом Мак Миллер, умер в Калифорнии в возрасте 26 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным портала, причиной смерти артиста могла стать передозировка наркотическими средствами. #BREAKING: Rapper Mac Miller Has Died at 26. RIP. https://t.co/F4PKMqQ3rO — TMZ (@TMZ) 7 сентября 2018 г. Отмечается, что тело Мак Миллера было обнаружено в его доме в долине Сан-Фернандо. В июне стало известно, что рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, убили в Майами. Позднее сообщалось, что Дедрику Уильямсу, Майклу Боутрайту, Трейвону Ньюсому и Роберту Аллену предъявлены обвинения в убийстве артиста.