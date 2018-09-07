TMZ сообщил о смерти американского рэпера Мак Миллера

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Американский рэпер Малкольм Джеймс Маккормик, более известный под псевдонимом Мак Миллер, умер в Калифорнии в возрасте 26 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным портала, причиной смерти артиста могла стать передозировка наркотическими средствами.

Отмечается, что тело Мак Миллера было обнаружено в его доме в долине Сан-Фернандо.

В июне стало известно, что рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, убили в Майами

Позднее сообщалось, что Дедрику Уильямсу, Майклу Боутрайту, Трейвону Ньюсому и Роберту Аллену предъявлены обвинения в убийстве артиста.

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