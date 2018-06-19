«Был плохим, но пытался исправиться»: как убийство рэпера XXXTentacion поссорило пользователей соцсетей

18 июня во Флориде был застрелен рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion. Двоим нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Смерть музыканта вызвала оживлённые дискуссии в соцсетях: интернет-пользователи уже успели обвинить в убийстве двух местных рэперов, а также поспорить о причинах трагедии. Одни полагают, что Онфрой получил по заслугам за своё богатое криминальное прошлое, другие считают подобные высказывания некорректными. О том, как смерть XXXTentacion разделила пользователей соцсетей на два лагеря, — в материале RT.

В понедельник, 18 июня, в окрестностях Майами (американский штат Флорида) был застрелен рэп-музыкант Джасей Дуэйн Онфрой, более известный под псевдонимом XXXTentacion. Нападение произошло возле магазина, в котором артист планировал приобрести мотоцикл.

Согласно показаниям свидетелей, к рэперу подошли двое неизвестных чернокожих мужчин в толстовках, после чего один — на его лицо была надета красная маска — выстрелил из пистолета. Нападавшие скрылись на внедорожнике тёмного цвета, а очевидцы произошедшего немедленно вызвали экстренные службы. Музыкант был доставлен в больницу, где врачи официально объявили о его смерти.

Расследование в Twitter

По словам свидетелей, нападавшие забрали из автомобиля Онфроя дорогостоящую сумку. Таким образом, одним из наиболее вероятных мотивов нападения на музыканта является вооружённый грабёж.

Сразу после инцидента сотрудники правоохранительных органов распространили ориентировки подозреваемых, а также пообещали $3 тыс. за любую информацию о преступниках. Тем не менее, подчёркивают СМИ, на данный момент ни один человек не был задержан по подозрению в совершении преступления.

Примечательно, что пользователи соцсетей провели своё собственное расследование и даже назвали имена людей, которые якобы могли быть причастны к убийству музыканта. Как пишет Edm.com, под подозрение интернет-пользователей попали рэперы Soldier Kidd и Soldier Jojo.

Первый незадолго до происшествия выложил в Instagram свою фотографию в автомобиле, на одном из сидений которого лежала красная маска, а также опубликовал в социальной сети фото с едой и пистолетом. Причём отмеченный на снимке ресторан находится всего лишь в нескольких километрах от места преступления.

Кроме того, отмечают в СМИ, несколько недель назад Soldier Kidd презентовал альбом с тремя буквами X и черепом на обложке.

@lookner xxx is a mixtape by soldier Kidd and jojo but doesn’t explain the mask and guns..... pic.twitter.com/p00QVU3us8 — Robb Nairn (@RobbN98) 19 июня 2018 г.

Второй «подозреваемый» выложил снимок в красной маске и буквами XXX на фотографии.

Сразу после «разоблачения» в социальных сетях и Soldier Kidd, и Soldier Jojo опубликовали видеообращения, в которых заявили, что не имеют ни малейшего отношения к смерти артиста. Тем не менее в правдивость их слов поверили далеко не все поклонники XXXTentacion — в интернете продолжаются горячие дискуссии на тему причастности рэперов к преступлению.

«Старался работать на благо людей»

Впрочем, споры в сети вызвал уже факт соболезнований, которые стали оставлять после смерти артиста его коллеги по цеху.

«Покойся с миром. Я никогда не говорил тебе, как ты вдохновлял меня, когда ты был здесь. Спасибо за то, что ты есть», — признался в Twitter Канье Уэст, приложив к посту фотографию XXXTentacion.

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) 18 июня 2018 г.

В Instagram 2 Chainz также появилось фото Онфроя с подписью: «Молюсь, чтобы это было неправдой, а если это так, то благослови господь его близких».

Российский рэпер PHARAOH тоже выразил соболезнования по поводу смерти XXXTentacion.

покойся с миром , х — PHARAOH (@ColdSiemens) 18 июня 2018 г.

В Twitter прокомментировал смерть XXXTentacion и музыкант Juicy J (Джордан Майкл Хьюстон): «Покойся с миром, XXXTentacion».

Эти и прочие заявления вызвали недовольство многих пользователей интернета.

«XXXTentacion был плохим человеком. Не раскручивайте его из-за того, что он умер», — пишут в Twitter.

Другие придерживаются противоположного мнения.

«XXXTentacion заработал очень плохую карму, но люди не в праве решать, должен кто-то умереть или нет. Смерть — это не правосудие, убийство никогда не будет правильным поступком», — подчёркивает пользовательница Twitter.

«Многим людям, страдающим депрессией, помогла музыка XXXTentacion. Включая меня. Его прошлое не было хорошим, но он старался работать на благо людей, начал заниматься благотворительностью. Этот парень был плохим, но он пытался исправиться, так что до того, как вы начнёте болтать о его прошлом... Человек умер, проявите уважение», — заключает другой юзер.

Трудный подросток и рэп-звезда

Онфроя ещё при жизни называли одним из самых противоречивых рэперов. В первую очередь — из-за его богатого криминального прошлого.

Уже в возрасте шести лет он пытался заколоть ножом мужчину, приставшего к его матери. Спустя некоторое время будущего музыканта исключили из начальной школы из-за частых драк. Любовь к музыке Онфрою привила тётя, она же предложила племяннику записаться в школьный хор. Тем не менее молодого человека выгнали и оттуда — за драку.

После релиза своей первой песни в 2013 году XXXTentacion посадили в тюрьму по обвинению в незаконном хранении оружия.

Выйдя оттуда, рэпер пообещал бросить криминальную жизнь ради музыкальной карьеры, однако спустя три года против него снова были выдвинуты обвинения. На этот раз артист с тремя друзьями совершил вооружённое ограбление дома. Оттуда были украдены iPad, iPhone, Sony PlayStation Portable и $20.

Менее чем через полгода XXXTentacion арестовали за запугивание свидетелей и избиение беременной женщины.

Тем не менее музыкант умудрялся совмещать амплуа трудного подростка и восходящей рэп-звезды. В 2017 году XXXTentacion выступил на разогреве у Кендрика Ламара во время его тура в поддержку DAMN, а последний альбом Онфроя, вышедший в марте 2018 года, попал на первую строчку чарта Billboard Hot 100.

Смерть Джимми Уопо

Примечательно, что в один день с XXXTentacion погиб рэпер Джимми Уопо — молодой музыкант с очень похожей судьбой. В него и ещё одного мужчину стреляли из автомобиля в Питтсбурге (Пенсильвания).

У Уопо (настоящее имя — Трэвис Смарт), как и у Онфроя, было непростое детство: его также выгнали из хора, он тоже бросил школу. За два года своей короткой карьеры Уопо выпустил совместные треки с такими звёздами современной рэп-сцены, как 21 Savage и Wiz Khalifa.

Десять песен со своего второго микстейпа Смарт написал, сидя в тюрьме. Однако его криминальное прошлое всё же не такое богатое, как у XXXTentacion, — хранение наркотиков и нарушение домашнего ареста.

«Я потерял своего брата сегодня, и это самое ужасное чувство на свете. Ему было суждено стать великим, и он хотел самого лучшего для своих друзей, родственников и всех окружающих его людей. Мы потеряли великого человека сегодня, но знайте, я сделаю все возможное, чтобы память о нём жила вечно. Люблю тебя, бро», — написал в своём аккаунте в Facebook менеджер и лучший друг Джимми Уопо Тэйлор Мэглин, который также пострадал в перестрелке.

Wiz Khalifa выложил в Instagram фото Уопо с подписью: «Отдохни там, бро».