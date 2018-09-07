В музее Тропинина в Москве открылась выставка-инсталляция «Собирательный образ»

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В музее Василия Тропинина и московских художников его времени открылась выставка-инсталляция «Собирательный образ», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу.
В музее Тропинина в Москве открылась выставка-инсталляция «Собирательный образ»
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Экспозиция посвящена коллекции основателя музея Феликса Вишневского.

Как заявил глава департамента культуры Александр Кибовский, русский камерный портрет — жанр, который «разговаривает» со зрителем, и воспринимать такие полотна лучше всего именно в дворянской усадьбе, для которой они создавались.

Со своей стороны, директор музея Ольга Журавлёва отметила, что в новом сезоне будут показаны самые интересные работы из запасников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе планируют открыть скульптурный арт-парк народов Севера.

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