В музее Тропинина в Москве открылась выставка-инсталляция «Собирательный образ»
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Экспозиция посвящена коллекции основателя музея Феликса Вишневского.
Как заявил глава департамента культуры Александр Кибовский, русский камерный портрет — жанр, который «разговаривает» со зрителем, и воспринимать такие полотна лучше всего именно в дворянской усадьбе, для которой они создавались.
Со своей стороны, директор музея Ольга Журавлёва отметила, что в новом сезоне будут показаны самые интересные работы из запасников.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе планируют открыть скульптурный арт-парк народов Севера.