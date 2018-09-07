Представитель Cartoon Network рассказал о мультсериале «Время приключений»

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Директор по контенту телеканала Cartoon Network Роб Сорчер рассказал «Российской газете» о мультсериале «Время приключений».
Представитель Cartoon Network рассказал о мультсериале «Время приключений»
  • © Cartoon Network

«Время приключений» было действительно рискованным проектом, потому что, хотя нам и показался интересным пилотный фрагмент, мы понимали, что он не совсем соответствовал традиционному формату телешоу», — заявил Сорчер.

Вместе с тем, по его словам, в проекте чувствовался дух современности.

Как отметил представитель канала, «странность» стала сильной стороной сериала, и интернет-поколение им сразу прониклось.

По словам Сорчера, над созданием «Времени приключений» трудится довольно большая команда — около 40 человек.

«Время приключений» завершится на 10-м сезоне.

Ранее m24 сообщало о фестивале «Мультимир» на ВДНХ.

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