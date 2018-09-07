Представитель Cartoon Network рассказал о мультсериале «Время приключений»
- © Cartoon Network
«Время приключений» было действительно рискованным проектом, потому что, хотя нам и показался интересным пилотный фрагмент, мы понимали, что он не совсем соответствовал традиционному формату телешоу», — заявил Сорчер.
Вместе с тем, по его словам, в проекте чувствовался дух современности.
Как отметил представитель канала, «странность» стала сильной стороной сериала, и интернет-поколение им сразу прониклось.
По словам Сорчера, над созданием «Времени приключений» трудится довольно большая команда — около 40 человек.
«Время приключений» завершится на 10-м сезоне.
Ранее m24 сообщало о фестивале «Мультимир» на ВДНХ.