Представитель Cartoon Network рассказал о мультсериале «Время приключений»

Директор по контенту телеканала Cartoon Network Роб Сорчер рассказал «Российской газете» о мультсериале «Время приключений».

«Время приключений» было действительно рискованным проектом, потому что, хотя нам и показался интересным пилотный фрагмент, мы понимали, что он не совсем соответствовал традиционному формату телешоу», — заявил Сорчер.

Вместе с тем, по его словам, в проекте чувствовался дух современности.

Как отметил представитель канала, «странность» стала сильной стороной сериала, и интернет-поколение им сразу прониклось.

По словам Сорчера, над созданием «Времени приключений» трудится довольно большая команда — около 40 человек.

«Время приключений» завершится на 10-м сезоне.

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