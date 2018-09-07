Актриса Раиса Рязанова прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Актриса Раиса Рязанова, известная по фильму «Москва слезам не верит», прокомментировала в беседе с ФАН сообщения о своей госпитализации.
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«Всё враньё. Жива-здорова, еду в машине на дачу», — заявила она.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Рязанова доставлена в больницу.
В конце августа дочь актрисы Нины Руслановой рассказала Пятому каналу о состоянии матери.
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