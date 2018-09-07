Алисия Викандер рассказала о своих впечатлениях от Москвы

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Шведская актриса, танцовщица и продюсер Алисия Викандер, приехавшая в Москву на открытие выставки итальянского ювелирного дома BVLGARI в Кремле, рассказала RT о своих впечатлениях от российской столицы.

По словам Викандер, она уже была в России раньше — в Санкт-Петербурге (там проходили съёмки фильма Джо Райта «Анна Каренина»).

«Раньше я танцевала. Так что все эти годы я мечтала попасть в Большой. Печально, что сезон открывается только на следующей неделе. Но я была в театре во время ланча и смогла оглядеться», — заявила актриса.

Она подчеркнула, что получила удовольствие от созерцания архитектуры и выразила надежду на скорое возвращение в Москву. Викандер отметила, что на этот раз задержаться в городе у неё не получится.

«Мне необходимо возвращаться к работе. Мой самолёт улетает завтра в районе 5:10 мск. Я, вероятно, уеду отсюда ночью, а затем поеду прямо в аэропорт. Но я уверена, что ночь будет хорошей», — сказала актриса.  

В Музеях Московского Кремля 7 сентября состоялось открытие выставки «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей», на которой представлена коллекция украшений от итальянского ювелирного дома BVLGARI. Послами бренда выступили Алисия Викандер, Ева Грин и Светлана Ходченкова.

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