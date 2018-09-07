В Кремле открылась самая масштабная ретроспективная выставка в истории BVLGARI

В комплексе музеев Московского Кремля открылась выставка произведений итальянского ювелирного дома BVLGARI. В рамках экспозиции под названием «Очарование женственности. Великолепие римских драгоценностей» представлена самая масштабная коллекция в новейшей истории компании.

«Мы представляем, например, коллекцию Анны Маньяни (первая итальянская актриса, получившая премию «Оскар» за лучшую женскую роль. — RT)… У нас в коллекции много украшений, таких как эти, которые будут впервые представлены публике», — заявил генеральный директор BVLGARI Жан-Кристоф Бабен.

Драгоценности представят актрисы Светлана Ходченкова, Ева Грин и Алисия Викандер.

Как отмечает «Вечерняя Москва», генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина сообщила, что посетители смогут ознакомиться с украшениями BVLGARI, которые носили известные женщины с 70-х годов XIX века до 90-х годов XX века.

По словам организаторов, в экспозиции будет прослеживаться история развития бренда, а также технологий создания драгоценностей.

В рамках выставки пройдёт лекционная программа, в которую входит ознакомление посетителей со стилем и модой эпохи dolce vita и историей развития компании.

В экспозиции представят более 500 экспонатов ювелирного дома, а также мировых частных собраний, среди которых украшения Элизабет Тейлор, Одри Хепбёрн и других знаменитостей.

Выставка продлится с 7 сентября по 13 января.

Ранее на kp.ru сообщалось, что 7 сентября в Санкт-Петербурге откроется выставка, на которой будут представлены работы сына поэта Иосифа Бродского — Андрея Басманова.