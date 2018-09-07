Алексей Панин прокомментировал сообщения о своём переезде за границу

Актёр Алексей Панин в беседе с kp.ru прокомментировал сообщения о своём переезде за границу.

По его словам, он не знает, откуда взялась такая информация.

«Алексей Панин настоящий и тот человек, которого создали СМИ, — это два разных персонажа. И я никакого отношения к тому Алексею Панину не имею. И про ваши истории, скандалы, жизнь вашу интернетную, СМИ я ничего не знаю», — сказал Панин.

Он добавил, что в настоящее время находится дома и не пользуется интернетом.

Ранее СМИ сообщали, что Панин в ходе общения с подписчиками на своей странице в Instagram написал оскорбительные комментарии в адрес россиян и заявил о намерении покинуть страну.