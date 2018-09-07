СМИ: Алексей Панин оскорбил россиян и пообещал уехать из страны

Актёр Алексей Панин в ходе общения с подписчиками на своей странице в Instagram написал оскорбительные комментарии в адрес россиян и заявил о намерении покинуть страну.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его аккаунт в Instagram.

Отмечается, что свои мысли Панин высказал в комментарии к фотографии, где он запечатлён у гроба во время церемонии прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном.

«Для меня Instagram, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!», — написал он в описании к фото.

В итоге под снимком развернулась дискуссия, во время которой Панин написал, что «к сожалению, это Россия. Люди тут очень ограничены умственно».

В связи с этим один из пользователей спросил, почему же в таком случае Панин не покинет страну.

«Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами», — ответил артист.

В феврале «Газета.Ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писала, что сотрудники ГИБДД задержали в Москве российского актёра Алексея Панина, так как он не оплатил десятки дорожных штрафов