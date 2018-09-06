Самойлова прокомментировала своё сообщение о готовности эмигрировать из России
- РИА Новости
«Я готова эмигрировать из России в Европу», — это слова одной отважной матери, чей ребёнок тоже прикован к инвалидному креслу», — объяснила певица в своём Instagram.
По словам артистки, она получает всё больше подобных писем в последнее время. При этом Самойлова отметила, что «корень проблемы» не в стране, а в материнской любви.
«В нашей стране невозможно получить нужные лекарства, их попросту нет. Семьи готовы всё бросить и улететь», — заявила Самойлова.
Ранее Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России.