Самойлова прокомментировала своё сообщение о готовности эмигрировать из России

Певица Юлия Самойлова рассказала, что её видеообращение, в котором она заявила о готовности эмигрировать из России, было посвящено ролику о девочке с тяжёлым диагнозом.

«Я готова эмигрировать из России в Европу», — это слова одной отважной матери, чей ребёнок тоже прикован к инвалидному креслу», — объяснила певица в своём Instagram.

По словам артистки, она получает всё больше подобных писем в последнее время. При этом Самойлова отметила, что «корень проблемы» не в стране, а в материнской любви.

«В нашей стране невозможно получить нужные лекарства, их попросту нет. Семьи готовы всё бросить и улететь», — заявила Самойлова.

Ранее Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России.