СМИ: Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, которое появилось в интернете, где девушка, похожая на Самойлову, сообщает о подобном намерении.
Отмечается, что в тоже время на странице исполнительницы в Instagram было опубликовано её фото в аэропорту, которое сопровождалось хэштегами «Европа» и «Поехали».
Как уточняет телеканал «360», вышеуказанное видео было также опубликовано на её странице в Instagram. При этом агент певицы заявил телеканалу, что не знает, с чем связано её заявление.
Представитель исполнительницы предположил, что слова Самойловой не носят политический характер.
В мае сообщалось, что на прилавки российских магазинов поступила книга «Обычная необычная история», написанная участницей Евровидения-2018 от России Юлией Самойловой.