СМИ: Певица Юлия Самойлова заявила о готовности эмигрировать из России

Российская певица Юлия Самойлова заявила, что готова эмигрировать из России в Европу.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, которое появилось в интернете, где девушка, похожая на Самойлову, сообщает о подобном намерении.

Отмечается, что в тоже время на странице исполнительницы в Instagram было опубликовано её фото в аэропорту, которое сопровождалось хэштегами «Европа» и «Поехали».

Как уточняет телеканал «360», вышеуказанное видео было также опубликовано на её странице в Instagram. При этом агент певицы заявил телеканалу, что не знает, с чем связано её заявление.

Представитель исполнительницы предположил, что слова Самойловой не носят политический характер.

В мае сообщалось, что на прилавки российских магазинов поступила книга «Обычная необычная история», написанная участницей Евровидения-2018 от России Юлией Самойловой.